Оптовые цены дизтоплива 12 июня продолжают падать

В понедельник, 12 июня, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива снова подешевели на фоне снижения котировок и расширения предложения. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Снижение котировок на нефтепродукты в европейских портах остановилось. Текущие уже близки к годовому минимуму. Средняя котировка ДТ - $434/т, что на $24/т ниже среднемайского индикатива. В понедельник продолжилось укрепление курса гривны на межбанке - к 14:30 по Киеву гривна вплотную приблизилась к отметке в 26 грн/$1.

По словам операторов рынка, снижение цен продолжается вслед за увеличением доли июньского ресурса на рынке. «Трубопроводное ДТ, трейдеры которого и инициируют ежедневное снижение цен, уже полностью июньское. Также по июньским котировкам поступили последние партии литовского ДТ. Белорусы же еще закрывают майские опционы. Июньские партии из Мозыря доедут только в конце недели», - рассказал один из крупных импортеров белорусского ДТ.

Сегодня средняя стоимость ДТ снизилась еще на 60 грн/т, до 21 010 грн/т, что является минимумом с 22 декабря 2016 г.

С Новоград-Волынского торговали 7 операторов по 20 700-20 900 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», «Терминал Ойл», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». По словам трейдеров, сегодня цена отдельных партий трубопроводного ресурса опускалась до 20 600 грн/т.

«Е.Коннект» также предлагал российский трубопроводный продукт в Черниговской области по 21 250 грн/т.

ЗНГК выставляло белорусский ДТ в трех областях по 20 900-21 200 грн/т. WOG предлагает аналогичный ресурс существенно дороже - 21 500 грн/т. Схожая ситуация с литовским ресурсом. У «Параллели» в Черниговской области - 20 900 грн/т, у «Гранд Петрола» в Киеве - 21 500 грн/т.

«Август Пром» (входит в орбиту ГК «Тейд Коммодити») поставил греческий продукт в Николаев, и выставляет его по 21 500 грн/т. ЦЩП торгует греческим ДТ в Южном по нерыночной цене - 22 400 грн/т. «Кворум-Нафта» выходит с волгоградским дизтопливом с порта «Южный» по 21 850 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также дешевеет. В понедельник средняя стоимость снизилась еще на 9 коп./л, до 18,09 грн/л. Это минимальный уровень цен с 18 декабря 2016 г.

«Анвитрейд», «Темиртранс-Захид», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,45-17,60 грн/л (-10-15 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - понизили цену до 17,40-17,50 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах и г. Днепр по 17,85-18,00 грн/л.