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Прежние надежды на рост нефтяных цен угасают
15:43 12.06.2017 |
Цены на нефть за последние три недели снизились почти на 9%, опустившись существенно ниже 50 долларов за баррель. Это вызвало сомнения в том, что спрос и предложение достигнут более сбалансированного состояния, которое сможет поддержать рост цен, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее в этом году аналитики и трейдеры прогнозировали, что сокращение добычи мировыми экспортёрами приведет к уменьшению предложения и росту цен. Их уверенность сохранялась в течение первых месяцев 2017 года, когда нефтяные цены установились в диапазоне 50-55 долларов за баррель.
Однако с начала года фьючерсы потеряли в цене 15%, поскольку США нарастили добычу в ответ на снижение добычи ОПЕК. Нефтяные цены стали часто демонстрировать крупные снижения - с марта наблюдалось четыре внутридневных снижения более чем на 4,5%.
В пятницу фьючерсы выросли на 19 центов, однако завершили неделю с понижением на 3,8%.
В начале года "мы были твердо уверены в том, что цены начнут расти", сказала Эбель Кемери из J.P. Morgan Asset Management. Однако в марте эта уверенность начала снижаться, добавила она. Производители США наращивали добычу быстрее, чем кто-либо ожидал. Ожидания сильного роста спроса на нефть уменьшаются. Высокие запасы нефти, которые ОПЕК намеревалась сократить, остаются обильными.
Теперь Кемери ожидает, что цены в 2018 году будут ниже текущих уровней, если ОПЕК не предпримет более активных действий. "Сокращения добычи ОПЕК способствуют лишь сохранению запасов на прежних уровнях", - сказала Кемери.
Однако даже сохранение запасов на текущих уровнях может оказаться сложной задачей. ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, в прошлом месяце объявили о продлении сокращения добычи на 1,8 млн баррелей в день до первого квартала следующего года включительно. В день объявления этого решения нефтяные цены резко упали и лишь продолжили снижаться, что отражает разочарование участников рынка. Инвесторы надеялись, что картель анонсирует более масштабное сокращение или обнародует стратегию выхода. Подобная стратегия должна помочь избежать нового избытка предложения в следующем году, когда срок сокращения добычи завершится.
С учетом этих факторов инвесторы все больше беспокоятся, намереваясь закрыть позиции при любом признаке того, что мировые запасы нефти в хранилищах не сокращаются.
Когда данные Минэнерго США на минувшей неделе, в среду, впервые за девять недель продемонстрировали рост запасов нефти, нефть подешевела более чем на 5%.
Наблюдатели начинают ставить соглашение ОПЕК под сомнение. Они наблюдают сокращение добычи, но не уверены, что оно само по себе так уж важно, отмечает Эрнест Скаламандре из AC Investment Management LLC, управляющей активами на 750 млн долларов, преимущественно инвестициями в товарно-сырьевые фонды.
Добыча в США также восстанавливается быстрее, чем многие ожидали. Число действующих буровых установок на нефтяных месторождениях США росло 21 неделю подряд. Некоторые аналитики теперь прогнозируют, что добыча в США в этом году вырастет на 1 млн баррелей в день, тогда как в конце прошлого года ряд банков, например Bank of America Merrill Lynch ожидали, что добыча в США вырастет более умеренно, например на 660 000 баррелей в день. Bank of America теперь полагает, что в текущем году добыча сланцевой нефти в США вырастет примерно на 800 000 баррелей в день.
Некоторые предполагали, что добыча сланцевой нефти будет ограничена увеличившимися издержками, в частности наймом персонала, который ранее был уволен, и ремонтом оборудования. Такие ведущие нефтесервисные компании, как Halliburton Co. и Schlumberger Ltd., снизили цены на свои услуги в период кризиса и теперь, вероятно, ищут возможности для поднятия цен.
Однако такие факторы, похоже, не мешают производителям, особенно в таких регионах, как Пермский бассейн в Техасе.
"Обычно в отрасли знают, когда это происходит. Когда цены (на нефть) достигают тех уровней, на которых бурение скважины, приобретение буровой установки и начало добычи возможно, мощности будут работать", - отмечает Джейсон Томас из Carlyle Group.
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