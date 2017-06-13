Финансовые новости
- |
- 13.06.17
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
С 9 по 12 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
12:51 12.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в Закарпатской, Луганской, Львовской и Одесской областях на 4-20 коп./л. Диапазон цен в сетях оператора остается широким. Минимальные цены в Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях - 10,80 грн/л. Максимальные - на станциях «Укрнафты» в Луганской области - 11,85 грн/л.
Также газ подешевел в других в крупных сетях: AMIC, Mango, Shell, WOG, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Макрет» и др.
«Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 10,80 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области барс снизил цену на 20 коп./л, до 10,45 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в столице 10,65 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Снижение оптовых цен продолжается и в июне.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/9 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,13
|
-0,06
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,61
|
-0,12
|
Marshal
|
11,35
|
0,00
|
Shell
|
11,41
|
-0,09
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,05
|
-0,02
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,46
|
-0,03
|
ZOG
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,10
|
0,00
|
Авиас
|
11,20
|
-0,02
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,80
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,14
|
-0,11
|
Маркет
|
11,19
|
-0,30
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
10,80
|
0,00
|
ОККО
|
11,47
|
-0,01
|
Параллель
|
12,25
|
0,00
|
Род-Ник
|
10,65
|
0,00
|
Татнефть
|
11,46
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,23
|
-0,02
|
Средняя
|
11,30
|
-0,03
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Кличко породнился с Путиным
|Зачем туркмен оставляют без социальных льгот
|Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты
|ЕС ожидает полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября - Мингарелли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cтоимость высокооктановых бензинов в рознице 12 июня не изменилась
|Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта кукурузы из Украины в 2017/2018 МГ на 0,5 млн тонн
|Оптовые цены дизтоплива 12 июня продолжают падать
|Сюрпризы новой энергостратегии до 2035 года
|"Кернел" купил "Украинские аграрные инвестиции" за $155 миллионов
|Прежние надежды на рост нефтяных цен угасают
Это интересно
|Сотрудники Apple арестованы в Китае за продажу личных данных клиентов
|Мошенники использовали Instagram для кражи денег у банков
|Google испытал систему регулировки движения беспилотников
|Колумбийцы украли из афинских больниц дорогие эндоскопы
|Forbes: 10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
|Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч
|В августе SpaceX запустит на орбиту экспериментальный самолёт Boeing X-37B