С 9 по 12 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила стоимость газа в Закарпатской, Луганской, Львовской и Одесской областях на 4-20 коп./л. Диапазон цен в сетях оператора остается широким. Минимальные цены в Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях - 10,80 грн/л. Максимальные - на станциях «Укрнафты» в Луганской области - 11,85 грн/л.

Также газ подешевел в других в крупных сетях: AMIC, Mango, Shell, WOG, ОККО, «БРСМ-Нафта», «Макрет» и др.

«Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 10,80 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. В Киевской области барс снизил цену на 20 коп./л, до 10,45 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в столице 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Снижение оптовых цен продолжается и в июне.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/9 июня 2017 г., грн/л: