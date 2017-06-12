Нефть выросла в цене 12 июня из-за заявлений Саудовской Аравии и России

Нефть выросла в цене в понедельник в ходе азиатской торговой сессии из-за благоприятных заявлений министров энергетики Саудовской Аравии и России, а данные на этой неделе, возможно, покажут, что спрос и предложение медленно, но уверенно движутся к восстановлению баланса.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставок в июле выросли в цене на 0,57% до $46,09 за баррель. На ICE Futures Exchange нефть марки Brent с поставкой в августе подорожала на 0,62% до $48,45 за баррель.

Инвесторы ждут ежемесячные отчеты от ОПЕК и Международного энергетического агентства, в которых организации опубликуют свои оценки мировых спроса и предложения.

В прошлую пятницу фьючерсы на нефть немного выросли в цене, но нефть все равно закончила в минусе третью неделю подряд, поскольку рынок беспокоится, что растущий объем буровой активности и запасов в США может помешать ОПЕК сократить избыточное предложение на мировом рынке нефти.

Компания BakerHughes, предоставляющая услуги для разработки нефтяных месторождений, заявила в пятницу, что количество буровых установок в США выросло 21-ую неделю подряд, что является самым продолжительным периодом роста в истории и указывает на грядущее увеличение объема добычи нефти в США.

Количество буровых установок в США выросло на 8 до 741 и достигло самого высокого уровня в апреля 2015 г. В среду появилась информация, что запасы нефти в США неожиданно выросли впервые за девять недель.

Увеличение буровой активности и объемов добычи сланцевой нефти в США по большей части компенсировали попытки ОПЕК и других производителей сократить объемы добычи, чтобы обеспечить поддержку ценам на нефть.

В прошлой месяце ОПЕК и несколько не входящих в нее производителей продлили соглашение о сокращении объема добычи нефти на 1,8 млн баррелей в день до марта 2018 г.

Пока что соглашение о сокращении объема производства особо не повлияло на мировой объем запасов нефти, поскольку производители, не участвующие в соглашении, например, Ливия и Нигерия, продолжили увеличивать объемы добычи, а США продолжают наращивать объемы производства сланцевой нефти.