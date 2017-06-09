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В Украине с 2 июня по 9 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средних цен на светлые нефтепродукты и СУГ
19:59 09.06.2017 |
В мелком опте - значительное снижение стоимости высокооктановых бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, за неделю в рознице бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (1 коп/л) до 24.09 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.1% (1 коп/л) до 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.1% (2 коп/л) до 22.95 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.03% (12 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.4%
Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.09
|20.00
|-0.00
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|25.33
|21.50
|-0.00
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.95
|19.49
|-0.00
|-0.09
|Сжиженный газ
|11.25
|9.55
|-0.30
|-1.03
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 09.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,16
|-18,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|10,97
|-7,8
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,77
|0,0
|24,26
|0,0
|11,50
|-7,7
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|10,0
|11,02
|-3,6
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,47
|-10,7
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|10,95
|-8,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте с 2 июня по 9 июня 2017 г цены партий бензина А-92 подешевели на 0.65% (14 коп/л) до 20.79 грн/л, бензина А-95 подешевели на 0.57% (13 коп/л) до 21.82 грн/л. Цены мелкооптовых партий дизельного топлива за неделю стали меньше на 1.4% (26 коп/л) до 18.15 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 2 июня по 9 июня 2017 г уменьшилась на 0.3%, или 41.4 грн/т, и находится на уровне 16368.17 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.1%, или 2907.4 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.79
|19.90
|-0.12
|-0.65
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.82
|21.20
|-0.10
|-0.57
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|18.15
|17.50
|-0.38
|-1.40
|Сжиженный газ, грн/т
|16368.17
|15005.00
|-0.25
|-0.25
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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