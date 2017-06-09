В Украине с 2 июня по 9 июня 2017 г в рознице отмечалось падение средних цен на светлые нефтепродукты и СУГ

В мелком опте - значительное снижение стоимости высокооктановых бензинов, дизельного топлива и сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, за неделю в рознице бензин А-92 евро подешевел на 0.1% (1 коп/л) до 24.09 грн/л, бензин А-95 евро - снизился в цене на 0.1% (1 коп/л) до 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.1% (2 коп/л) до 22.95 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.03% (12 коп/л) до 11.25 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.4%

Средняя розничная цена дизельного топлива на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.09 20.00 -0.00 -0.05 Бензин А-95 евро 25.33 21.50 -0.00 -0.05 Дизельное топливо Евро 22.95 19.49 -0.00 -0.09 Сжиженный газ 11.25 9.55 -0.30 -1.03

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 09.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,16 -18,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 10,97 -7,8 SHELL 25,76 0,0 26,77 0,0 24,26 0,0 11,50 -7,7 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 10,0 11,02 -3,6 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,49 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,40 0,0 11,47 -10,7 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,85 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 10,95 -8,6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте с 2 июня по 9 июня 2017 г цены партий бензина А-92 подешевели на 0.65% (14 коп/л) до 20.79 грн/л, бензина А-95 подешевели на 0.57% (13 коп/л) до 21.82 грн/л. Цены мелкооптовых партий дизельного топлива за неделю стали меньше на 1.4% (26 коп/л) до 18.15 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 2 июня по 9 июня 2017 г уменьшилась на 0.3%, или 41.4 грн/т, и находится на уровне 16368.17 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.1%, или 2907.4 грн/т.

Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.79 19.90 -0.12 -0.65 Бензин А-95 евро, грн/л 21.82 21.20 -0.10 -0.57 Дизельное топливо Евро, грн/л 18.15 17.50 -0.38 -1.40 Сжиженный газ, грн/т 16368.17 15005.00 -0.25 -0.25

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро: