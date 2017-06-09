Стоимость автогаза 9 июня снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

WOG снизил стоимость автогаза в большинстве регионов на 10-70 коп./л. Максимальным оно стало в Кировоградской области, где газ подешевел до 10,79 грн/л.

Крупная сеть-дискаунтер SUN OIL снизила цены в ряде регионов на 5-10 коп./л.

В столичном регионе «БРСМ-Нафта» и «Народна» опустили стоимость газа на 25-30 коп./л, - до 11,19 грн/л и 10,95 грн/л соответственно. «Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП снизил цены на 30 коп./л, - до 10,80 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. «Авантаж 7» торгует по минимальной в регионе цене в 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Снижение оптовых цен продолжается в начале июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 9/8 июня 2017 г., грн/л: