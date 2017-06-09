Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость автогаза 9 июня снизилась в ряде крупных сетей
13:30 09.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
WOG снизил стоимость автогаза в большинстве регионов на 10-70 коп./л. Максимальным оно стало в Кировоградской области, где газ подешевел до 10,79 грн/л.
Крупная сеть-дискаунтер SUN OIL снизила цены в ряде регионов на 5-10 коп./л.
В столичном регионе «БРСМ-Нафта» и «Народна» опустили стоимость газа на 25-30 коп./л, - до 11,19 грн/л и 10,95 грн/л соответственно. «Барс 2000», на пяти работающих в Киеве АГЗП снизил цены на 30 коп./л, - до 10,80 грн/л. При этом оператор предоставляет прямую скидку в 30 коп./л. «Авантаж 7» торгует по минимальной в регионе цене в 10,65 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Снижение оптовых цен продолжается в начале июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 9/8 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,19
|
0,00
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,72
|
0,00
|
Marshal
|
11,35
|
0,00
|
Shell
|
11,50
|
0,00
|
SOCAR
|
11,71
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,07
|
-0,03
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,49
|
-0,10
|
ZOG
|
10,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,22
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
10,80
|
-0,30
|
БРСМ-Нафта
|
11,25
|
-0,04
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
10,80
|
-0,27
|
ОККО
|
11,49
|
0,00
|
Параллель
|
12,25
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,10
|
-0,20
|
Татнефть
|
11,46
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,25
|
0,00
|
Фактор
|
10,40
|
0,00
|
Средняя
|
11,34
|
-0,02
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Германия будет строить в Украине дороги и мосты
|Кабмин решил начать земельную реформу с собственного огорода
|В России предлагают перейти на юлианский календарь и вернуть гимн "Боже, царя храни!"
|Обстрел Сартаны. Почему боевики ударили по пригороду Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость автогаза 9 июня снизилась в ряде крупных сетей
|ДТЭК увеличит использование украинского угля и минимизирует использование импортного антрацита
|Как Германия будет строить в Украине дороги и мосты
|Кабмин решил начать земельную реформу с собственного огорода
|Золото дешевеет после прошедших выборов в Великобритании
|Цены на нефть слабо колеблются 9 июня в отсутствие новых значимых факторов
Это интересно
|Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
|Владелец Сааба показал беспилотный автомобиль будущего
|7 самых дорогих стартапов США
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин
|Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля