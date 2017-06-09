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Цены на нефть слабо колеблются 9 июня в отсутствие новых значимых факторов
09:00 09.06.2017 |
Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу утром, котировки основных контрактов колеблются около нулевых отметок, в то время как инвесторы по-прежнему анализируют данные Минэнерго США о запасах и добыче "черного золота" в этой стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.39 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02% - до 47,87 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на те же 0,02% - до 45,63 доллара за баррель.
"Цены на сырую нефть демонстрируют низкие минимумы", - цитирует агентство Рейтер аналитиков банка Jefferies. По их мнению, данные, пришедшие из США еще в среду, оказывают сейчас основное воздействие на мировые нефтяные цены.
В среду Минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране за неделю, закончившуюся 2 июня, на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.
При этом добыча в США за неделю, по данным ведомства, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки.
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