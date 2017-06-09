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Цены бензиов на АЗС 8 июля оставались стабильны
19:50 08.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 8 июня 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - падение цен на дизельное топливо евро.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.09 грн/л, бензина А-95 евро - 25.33 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.95 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 08 июня 2017 г. подешевел на 0.37% (4 коп/л) до 11.28 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.5%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.09
|20.00
|-0.02
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|25.33
|21.50
|-0.01
|-0.05
|Дизельное топливо Евро
|22.95
|19.49
|-0.01
|-0.08
|Сжиженный газ
|11.28
|9.55
|-0.37
|-0.93
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 07.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,23
|-8,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,01
|-4,3
|SHELL
|25,76
|0,0
|26,77
|0,0
|24,26
|0,0
|11,57
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,04
|-1,4
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|0,0
|11,57
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,02
|-1,4
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок высокооктановых бензинов не изменилась. Стоимость партий бензина А-92 евро составляет 20.82 грн/л, бензина А-95 евро - 21.85 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.24% (4 коп/л) до 18.22 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 1 июня по 8 июня 2017 г. уменьшилась на 0.1%, или 11.5 грн/т, и находится на уровне 16398.04 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.6%, или 2808.0 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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