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Цены на нефть умеренно восстанавливаются 8 июня, Brent подорожала до $48,3 за баррель
14:31 08.06.2017 |
Нефть, упавшая накануне на данных о росте запасов топлива в США, умеренно восстанавливается в ходе торгов в среду.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 EET поднялась на $0,24 (0,5%) - до $48,3 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,22 (0,48%) - до $45,94 за баррель.
В среду Brent и WTI подешевели более чем на 4% и 5% соответственно на данных о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.
Запасы дистиллятов и бензина также выросли на фоне сокращения загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.
Позитивными аспектами отчета стали данные о сокращении добычи нефти в Штатах на 24 тыс. баррелей в сутки, рекордными темпами с января, и снижение резервов в Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX.
Эксперты опасаются, что большие запасы в США и высокие темпы добычи могут подорвать усилия стран ОПЕК по сокращению излишка предложения на рынке. В частности, старший экономист норвежской Statoil Эрик Вернесс отметил, что картелю, возможно, придется еще раз продлевать соглашение об ограничении добычи после того, как срок его действия закончится в следующем году.
Кроме того, в четверг стало известно, что добыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара была приостановлена из-за протестов рабочих. На этом месторождении добывается около 270 тыс. б/с.
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