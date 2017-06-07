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Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 7 июня продолжают дешеветь
16:09 07.06.2017 |
Отдельные партии трубопроводного ресурса торговались ниже 21 000 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Европейские котировки дизтоплива продолжили снижение. Средняя котировка июня на $22/т ниже майской. За последние две недели котировки просели на $53/т. Также с начала месяца на 10 коп./$1, до 26,25 грн/$1 укрепился курс гривны.
Эти факторы способствовали снижению средней стоимости ДТ на украинском рынке. В среду его средняя стоимость опустилась на 170 грн/т, до 21 220 грн/т, что является минимумом с 22 декабря 2016 г.
Сегодня из Новоград-Волынского 9 операторов выставляли ресурс по 21 100-21 200 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», Тд «Элемент», «Терминал Ойл», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». По словам трейдеров, сегодня цена отдельных партий трубопроводного ресурса опускалась ниже 21 000 грн/т, до 20 800-20 900 грн/т.
«Е.Коннект» также торговал российским трубопроводным продуктом в Черниговской области по 21 250 грн/т.
ЗНГК, «Стэнли» и WOG выставляли белорусский ДТ по 21 200-21 300 грн/т. Литовский продукт предлагает «Альянс Ойл Украина» и «Параллель» в Житомирской, Черниговской и Ровенской областях по 21 100-21 400 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 22 150 грн/т.
В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 000 грн/т. По аналогичной цене «Кворум-Нафта» торгует волгоградским дизтопливом с порта «Южный». WOG поставил в Южный греческий ресурс, и выставляет его существенно дороже - 22 500 грн/т.
В мелком опте дизтопливо также дешевеет. С начала недели его средняя стоимость снизилась до 18,36 грн/л. Это минимальный уровень цен с 23 декабря 2016 г.
«Анвитрейд», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,70-17,75 грн/л (-10 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - по 17,85 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,05 грн/л (-20 коп./л).
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