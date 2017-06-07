Стоимость автогаза 7 июня снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

AMIC, SUN OIL, Mango и «Укрнафта» снизили стоимость автогаза в столичном регионе на 5-60 коп./л.

«БРСМ-Нафта» опустила цену СУГ на 10 коп./л, до 11,19 грн/л в Харьковской области. Также газ подешевел в крупных региональных сетях: одесском «Катрале», днепровском «Нефтеке», «Параллели».

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,10 грн/л. На станциях в Киевской области - до 10,65 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 июня 2017 г., грн/л: