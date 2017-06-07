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Информация об агентстве
Стоимость автогаза 7 июня снизилась в ряде крупных сетей
14:12 07.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
AMIC, SUN OIL, Mango и «Укрнафта» снизили стоимость автогаза в столичном регионе на 5-60 коп./л.
«БРСМ-Нафта» опустила цену СУГ на 10 коп./л, до 11,19 грн/л в Харьковской области. Также газ подешевел в крупных региональных сетях: одесском «Катрале», днепровском «Нефтеке», «Параллели».
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,10 грн/л. На станциях в Киевской области - до 10,65 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, что привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 7/6 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,25
|
-0,05
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,91
|
-0,01
|
Marshal
|
11,41
|
0,00
|
Shell
|
11,59
|
0,00
|
SOCAR
|
11,81
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,09
|
-0,07
|
UPG
|
10,77
|
0,00
|
WOG
|
11,60
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,22
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,10
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,29
|
-0,01
|
Катрал
|
11,57
|
-0,30
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
11,08
|
0,00
|
Нефтек
|
11,49
|
-0,10
|
ОККО
|
11,63
|
0,00
|
Параллель
|
12,25
|
-0,17
|
Род-Ник
|
11,40
|
0,00
|
Татнефть
|
11,46
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,29
|
-0,03
|
Средняя
|
11,41
|
-0,01
|
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