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Нефть марки WTI дешевеет 7 июня на 5% на данных по росту запасов в США
20:20 07.06.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают падать в среду вечером; нефть марки WTI дешевеет на 5% на данных минэнерго США о неожиданном росте запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.48 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,81% - до 48,21 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,73%, до 45,91 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов WTI дешевела более чем на 5% - до 45,78 доллара за баррель.
"Я думаю, что это рефлекторная реакция, поскольку он (отчет минэнерго США - ред.) вызвал распродажу", - прокомментировал газете The Wall Street Journal вице-президент по исследованиям и аналитике в Mobius Risk Group Джон Сосер (John Saucer).
Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 июня, увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,4 миллиона баррелей, составив 63,4 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 240,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя на 0,580 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли с показателя предыдущей недели на 4,4 миллиона баррелей, или на 3%, до 151,1 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали увеличение на 0,281 миллиона баррелей.
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