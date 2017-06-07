Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 6 июня снова подешевели

Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Котировки на ДТ в европейских портах резко снизились после стремительного падения нефтяных котировок в конце прошлой недели. За последние 10 дней стоимость дизтоплива по основным базисам обвалилась на $50/т, до $431-436/т. Фиксация Brent на уровне ниже $50/барр. свидетельствует о возможном закреплении котировок на нефтепродукты на уровне ниже $440/т.

Эти изменения привели к снижению стоимости ДТ на украинском рынке. За период трех выходных средняя стоимость ДТ снизилась на 100 грн/т, до 21 390 грн/т. Таким образом обновился годовой минимум цен, который находится на уровне стоимости ДТ 26 декабря 2016 г.

Во вторник с Новоград-Волынского 8 операторов выставляли ресурс по 21 150-21 300 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», «Терминал Ойл», «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина».

По словам трейдеров, сегодня отдельные партии трубопроводного ресурса можно было законтрактовать за 21 000 грн/т.

ЗНГК, «Стэнли» и ОККО торговали белорусским продуктом по 21 400-21 800 грн/т. Литовский продукт предлагает «Альянс Ойл Украина» и «Параллель» в Житомирской, Черниговской и Ровенской областях по 21 200-21 450 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 22 150 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 000 грн/т. По аналогичной цене «Кворум-Нафта» торгует волгоградским дизтопливом с порта «Южный». «НП-Трейдинг» выставляет шебелинское ДТ по 21 700 грн/т.

В мелком опте дизтопливо также дешевеет. С начала недели его средняя стоимость снизилась до 18,39 грн/л. Это минимальный уровень цен с 23 декабря 2016 г.

«Анвитрейд», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,80-17,85 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - по 18,00-18,05 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,25-18,35 грн/л.