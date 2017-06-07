Цены на бензины в рознице 6 июня стабильны

В период со 2 по 6 июня цены на дизтопливо снизились в двух сетях АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Крупнейший дискаунтер «БРСМ-Нафта» снизил стоимость ДТ в Киевской области сразу на 80 коп./л, до 20,99 грн/л. Это является минимальным предложением в регионе. Цена «БРСМ-Нафта» более чем на 1 грн/л ниже предложения сети группы «Приват» и на 80 коп./л ниже UPG.

Последняя на 30 коп./л снизила стоимость всех бензинов в сети. Дизтопливо, на продаже которого специализируется оператор, снизилось в цене на 20 коп./л, до 21,57 грн/л (21,70 грн/л в Киеве).

В свою очередь AMIC повысил стоимость ДТ на своих станциях на 20-30 коп./л.

Как сообщалось, с начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижалась вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до уровня 26-27 декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/2 июня 2017 г., грн/л: