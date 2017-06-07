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Информация об агентстве
Цены на бензины в рознице 6 июня стабильны
13:29 06.06.2017 |
В период со 2 по 6 июня цены на дизтопливо снизились в двух сетях АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Крупнейший дискаунтер «БРСМ-Нафта» снизил стоимость ДТ в Киевской области сразу на 80 коп./л, до 20,99 грн/л. Это является минимальным предложением в регионе. Цена «БРСМ-Нафта» более чем на 1 грн/л ниже предложения сети группы «Приват» и на 80 коп./л ниже UPG.
Последняя на 30 коп./л снизила стоимость всех бензинов в сети. Дизтопливо, на продаже которого специализируется оператор, снизилось в цене на 20 коп./л, до 21,57 грн/л (21,70 грн/л в Киеве).
В свою очередь AMIC повысил стоимость ДТ на своих станциях на 20-30 коп./л.
Как сообщалось, с начала мая оптовая стоимость ДТ активно снижалась вслед за падением котировок и укреплением курса гривны. Его стоимость опустилась до уровня 26-27 декабря 2016 г., когда действовали меньшие акцизы.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 6/2 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
24,89
|
0,00
|
25,89
|
0,00
|
26,91
|
0,00
|
23,20
|
+0,17
|
KLO
|
23,69
|
0,00
|
24,39
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
22,79
|
0,00
|
Mango
|
23,46
|
0,00
|
24,81
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,17
|
0,00
|
Marshal
|
23,10
|
0,00
|
23,92
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,74
|
0,00
|
Shell
|
25,79
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
29,29
|
0,00
|
24,29
|
0,00
|
SOCAR
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,34
|
0,00
|
23,84
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
21,84
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
-0,30
|
24,10
|
-0,30
|
27,00
|
-0,30
|
21,57
|
-0,20
|
WOG
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
ZOG
|
23,90
|
0,00
|
24,40
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
Авиас
|
23,45
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Автотранс
|
23,48
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,20
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
20,83
|
-0,11
|
Восток
|
24,75
|
0,00
|
25,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
Маркет
|
23,34
|
+0,08
|
23,94
|
0,00
|
Х
|
Х
|
21,99
|
0,00
|
Надежда
|
23,49
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
24,99
|
0,00
|
22,29
|
0,00
|
Народна
|
23,32
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
24,10
|
0,00
|
21,85
|
0,00
|
ОККО
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
Параллель
|
24,99
|
0,00
|
26,52
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
23,82
|
0,00
|
Татнефть
|
23,64
|
0,00
|
24,12
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
22,14
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,50
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Средняя
|
24,34
|
0,00
|
25,09
|
0,00
|
26,18
|
-0,01
|
22,79
|
0,00
|
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