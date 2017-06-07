В период со 2 по 6 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел в крупных сетях: AMIC, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. «Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП снизил цену до 11,10 грн/л. На станциях в Киевской области - до 10,65 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/2 июня 2017 г., грн/л: