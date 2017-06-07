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В период со 2 по 6 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
12:27 06.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел в крупных сетях: AMIC, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. «Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП снизил цену до 11,10 грн/л. На станциях в Киевской области - до 10,65 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 6/2 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,30
|
-0,08
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,92
|
-0,01
|
Marshal
|
11,41
|
-0,20
|
Shell
|
11,59
|
-0,06
|
SOCAR
|
11,81
|
-0,04
|
SUN OIL
|
11,16
|
-0,07
|
UPG
|
10,77
|
-0,18
|
WOG
|
11,60
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,22
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,10
|
-0,10
|
БРСМ-Нафта
|
11,30
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
11,08
|
0,00
|
ОККО
|
11,63
|
0,00
|
Параллель
|
12,42
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,40
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,46
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,31
|
0,00
|
Средняя
|
11,42
|
-0,03
|
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