Цены на нефть перешли к росту на ослаблении политической напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером на снижении напряженности вокруг ситуации с Катаром, трейдеры также ожидают данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% - до 50,02 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,50%, до 48,11 доллара за баррель.

"Рынок осознал, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вряд ли будет расти, поскольку Катар, скорее всего, захочет разрешить ситуацию, а не обострять ее", - приводит агентство Market Watch слова директора исследований товарных рынков компании Clipper Data Мэтта Смита (Matt Smith).

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.

В результате стоимость "черного золота" снижалась в ходе торгов вторника на опасениях инвесторов, что разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром негативно отразится на выполнении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими государствами (ОПЕК+).

Участники торгов также ожидают еженедельные данные минэнерго США о коммерческих запасах нефти (исключая стратегический резерв) в стране за минувшую неделю, которые будут обнародованы в среду. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, этот показатель снизился на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,68% - до 506,44 миллиона баррелей.