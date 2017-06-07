Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на нефть перешли к росту на ослаблении политической напряженности на Ближнем Востоке
22:52 06.06.2017 |
Мировые цены на нефть перешли к росту во вторник вечером на снижении напряженности вокруг ситуации с Катаром, трейдеры также ожидают данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.41 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11% - до 50,02 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,50%, до 48,11 доллара за баррель.
"Рынок осознал, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вряд ли будет расти, поскольку Катар, скорее всего, захочет разрешить ситуацию, а не обострять ее", - приводит агентство Market Watch слова директора исследований товарных рынков компании Clipper Data Мэтта Смита (Matt Smith).
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.
В результате стоимость "черного золота" снижалась в ходе торгов вторника на опасениях инвесторов, что разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром негативно отразится на выполнении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими государствами (ОПЕК+).
Участники торгов также ожидают еженедельные данные минэнерго США о коммерческих запасах нефти (исключая стратегический резерв) в стране за минувшую неделю, которые будут обнародованы в среду. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, этот показатель снизился на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,68% - до 506,44 миллиона баррелей.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть перешли к росту на ослаблении политической напряженности на Ближнем Востоке
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 6 июня снова подешевели
|Польская PGNIG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину
|Морские порты Украины в январе-мае увеличили грузоперевалку на 4,5%
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0