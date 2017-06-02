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Стоимость высокооктановых бензинов в рознице с 26 мая по 2 июня не изменилась
19:49 02.06.2017 |
В Украине с 26 мая по 2 июня 2017 г в рознице отмечалось падение цен на СУГ, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов, ДТ и сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так бензин А-92 евро стоит 24.10 грн/л, бензин А-95 евро - 25.34 грн/л.Дизельное топливо евро, также не изменилось в цене, которая составляет 22.97 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.20% (14 коп/л) до 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.10
|20.00
|-0.01
|-0.03
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.97
|19.49
|-0.00
|-0.04
|Сжиженный газ
|11.36
|9.99
|-0.19
|-1.20
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 02.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,34
|-17,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,05
|-9,2
|SHELL
|25,76
|-0,9
|26,77
|-0,8
|24,26
|-0,8
|11,57
|-11,9
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|10,0
|11,05
|-6,1
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|-30,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|-0,6
|11,57
|-12,7
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|-6,4
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,03
|-4,1
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте с 26 мая по 2 июня 2017 с.г. мелкооптовые партии бензина А-92 подешевели на 0.68% (14 коп/л) до 20.93 грн/л, бензин А-95 подешевел на 0.6% (13 коп/л) до 21.95 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.8% (16 коп/л) до 18.41 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 мая по 02 июня 2017 г. уменьшилась на 3.5%, или 593.5 грн/т, и находится на уровне 16409.55 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.9%, или 2647.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|20.93
|19.90
|-0.02
|-0.68
|Бензин А-95 евро, грн/л
|21.95
|21.20
|-0.04
|-0.60
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|18.41
|17.80
|-0.85
|-0.85
|Сжиженный газ, грн/т
|16409.55
|15005.00
|-3.49
|-3.49
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро:
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