Стоимость высокооктановых бензинов в рознице с 26 мая по 2 июня не изменилась

В Украине с 26 мая по 2 июня 2017 г в рознице отмечалось падение цен на СУГ, а в мелком опте - снижение стоимости высокооктановых бензинов, ДТ и сжиженного газа.

Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так бензин А-92 евро стоит 24.10 грн/л, бензин А-95 евро - 25.34 грн/л.Дизельное топливо евро, также не изменилось в цене, которая составляет 22.97 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 1.20% (14 коп/л) до 11.36 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.8%.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.10 20.00 -0.01 -0.03 Бензин А-95 евро 25.34 21.50 -0.00 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.97 19.49 -0.00 -0.04 Сжиженный газ 11.36 9.99 -0.19 -1.20

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 02.06.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,34 -17,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,05 -9,2 SHELL 25,76 -0,9 26,77 -0,8 24,26 -0,8 11,57 -11,9 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 10,0 11,05 -6,1 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,49 -30,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,40 -0,6 11,57 -12,7 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,85 -6,4 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,03 -4,1

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте с 26 мая по 2 июня 2017 с.г. мелкооптовые партии бензина А-92 подешевели на 0.68% (14 коп/л) до 20.93 грн/л, бензин А-95 подешевел на 0.6% (13 коп/л) до 21.95 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.8% (16 коп/л) до 18.41 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 26 мая по 02 июня 2017 г. уменьшилась на 3.5%, или 593.5 грн/т, и находится на уровне 16409.55 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.9%, или 2647.1 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 20.93 19.90 -0.02 -0.68 Бензин А-95 евро, грн/л 21.95 21.20 -0.04 -0.60 Дизельное топливо Евро, грн/л 18.41 17.80 -0.85 -0.85 Сжиженный газ, грн/т 16409.55 15005.00 -3.49 -3.49

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива евро: