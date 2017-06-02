Оптовые цены на топливо за неделю с 29 мая по 2 июня снизились

Железнодорожные партии нефтепродуктов завершают неделю минимальным снижением средней стоимости. Всего за неделю цены на оптовом рынке опустились на 100 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Европейские котировки за неделю снизились на $22-25/т. При этом индикативы 1 июня соответствуют среднемайским котировкам. В свою очередь курс гривны на межбанковской бирже за неделю укрепился на 10 коп./$1.

Эти факторы способствовали незначительному снижению цен на оптовом рынке нефтепродуктов. Так, ДТ с 26 мая подешевело еще на 100 грн/т, до 21 480 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.

По словам операторов, основной причиной снижения цен остается широкое предложение. В частности, рост предложения трубопроводного ресурса. В пятницу на рынке присутствовали рекордные 13 предложений российского ДТ, что составило ок. 50% от общего количества предложений на рынке.

Сегодня с Новоград-Волынского по 21 300-21 500 грн/т торговали «Е.Коннект», «Параллель», SOCAR, ОККО, WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». Накануне с продажей трубопроводного ресурса дебютировала компания «Терминал-Ойл». В свою очередь «Альянс Энерго Трейд» вышел с трубопроводным ресурсом в Черниговской области по 21 650 грн/т.

ЗНГК, «НП-Трейдинг», ОККО, WOG, «ВД Интер» и «Стэнли» торговали белорусским продуктом по 21 400-21 600 грн/т. Литовский продукт предлагает «Параллель» и ЗНП-М на ст. Сновск в Черниговской области по 21 500 грн/т. «Гранд Петрол» выставляет мажейкяйское ДТ в Киеве по 21 950 грн/т (-200 грн/т с четверга). В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т. По 22 000 грн/т «Кворум-Нафта» реализует волгоградский ДТ с порта «Южный».

Бензины в пятницу также минимально подешевели. А-92 отступил до 27 300 грн/т, а А-95 - до 28 400 грн/т. С белорусской двойкой в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вышли ЗНГК и ОККО по 27 300-27 400. Шебелинский Евро-4 у «НП-Трейлдинга» дешевле - 27 000 грн/т. Кременчугский Евро-5 доступен на рынке по 27 300 грн/т.

Мозырскую «пятерку» в четырех областях также предлагали ОККО и ЗНГК, по 28 300-28 400 грн/т. «Гранд Петрол» в Киеве держит высокие цены на литовский А-95 - 29 500 грн/т. Ресурс «Укртатнафты» торгуется по 28 500 грн/т.

По мнению украинских трейдеров, стремительное падение нефтяных цен 1 и 2 июня может привести к существенным корректировкам котировок в европейских портах с начала следующей недели. В то же время, на украинском оптовом рынке это снижение может отразиться только со второй половины недели.