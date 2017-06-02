Финансовые новости
- |
- 02.06.17
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оптовые цены на топливо за неделю с 29 мая по 2 июня снизились
16:36 02.06.2017 |
Железнодорожные партии нефтепродуктов завершают неделю минимальным снижением средней стоимости. Всего за неделю цены на оптовом рынке опустились на 100 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Европейские котировки за неделю снизились на $22-25/т. При этом индикативы 1 июня соответствуют среднемайским котировкам. В свою очередь курс гривны на межбанковской бирже за неделю укрепился на 10 коп./$1.
Эти факторы способствовали незначительному снижению цен на оптовом рынке нефтепродуктов. Так, ДТ с 26 мая подешевело еще на 100 грн/т, до 21 480 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.
По словам операторов, основной причиной снижения цен остается широкое предложение. В частности, рост предложения трубопроводного ресурса. В пятницу на рынке присутствовали рекордные 13 предложений российского ДТ, что составило ок. 50% от общего количества предложений на рынке.
Сегодня с Новоград-Волынского по 21 300-21 500 грн/т торговали «Е.Коннект», «Параллель», SOCAR, ОККО, WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». Накануне с продажей трубопроводного ресурса дебютировала компания «Терминал-Ойл». В свою очередь «Альянс Энерго Трейд» вышел с трубопроводным ресурсом в Черниговской области по 21 650 грн/т.
ЗНГК, «НП-Трейдинг», ОККО, WOG, «ВД Интер» и «Стэнли» торговали белорусским продуктом по 21 400-21 600 грн/т. Литовский продукт предлагает «Параллель» и ЗНП-М на ст. Сновск в Черниговской области по 21 500 грн/т. «Гранд Петрол» выставляет мажейкяйское ДТ в Киеве по 21 950 грн/т (-200 грн/т с четверга). В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т. По 22 000 грн/т «Кворум-Нафта» реализует волгоградский ДТ с порта «Южный».
Бензины в пятницу также минимально подешевели. А-92 отступил до 27 300 грн/т, а А-95 - до 28 400 грн/т. С белорусской двойкой в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вышли ЗНГК и ОККО по 27 300-27 400. Шебелинский Евро-4 у «НП-Трейлдинга» дешевле - 27 000 грн/т. Кременчугский Евро-5 доступен на рынке по 27 300 грн/т.
Мозырскую «пятерку» в четырех областях также предлагали ОККО и ЗНГК, по 28 300-28 400 грн/т. «Гранд Петрол» в Киеве держит высокие цены на литовский А-95 - 29 500 грн/т. Ресурс «Укртатнафты» торгуется по 28 500 грн/т.
По мнению украинских трейдеров, стремительное падение нефтяных цен 1 и 2 июня может привести к существенным корректировкам котировок в европейских портах с начала следующей недели. В то же время, на украинском оптовом рынке это снижение может отразиться только со второй половины недели.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в апреле 2017г возрос на 2,7% в долларовом выражении - Минфин
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-апреле 2017г. вырос на 31,8%
|Наша армия заняла серую зону в районе Желобка
|Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
|Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Падение цен на нефть 2 июня замедлилось до 1,6%, Brent - ниже $49,7 за баррель
|Госдолг Украины в апреле 2017г возрос на 2,7% в долларовом выражении - Минфин
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-апреле 2017г. вырос на 31,8%
|Украина рассчитывает на запуск ЗСТ с Канадой в августе - торгпред
|Оптовые цены на топливо за неделю с 29 мая по 2 июня снизились
|Совет НБУ рекомендует правлению Нацбанка исследовать эффект от потенциального введения валютной амнистии
|Совет НБУ рекомендует начать использовать евро как основную инвалюту по экспортно-импортным операциям
Это интересно
|В США впервые выкатили из ангара самый большой самолет в мире
|Daimler будет выпускать электрокары в Китае
|Роботы заменят переводчиков к 2024 году, продавцов — к 2031-му
|Представлен преемник Saab 9-3
|Смартфон Gionee S10 оснащён четырьмя камерами и процессором Helio P25
|Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени
|Renault добавила роскоши семейству Scenic