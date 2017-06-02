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Информация об агентстве
2 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
14:31 02.06.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшие сети ОККО и WOG опустили стоимость СУГ на 10 коп./л в среднем по сети. В частности, в столичном регионе их цены опустились до 11,59 грн/л. Газ также подешевел в сетях: AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Народна», «Параллель» и др.
«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области - 10,93 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л. В Киевской области - 10,29 грн/л.
Несмотря на ограничение экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 2/1 июня 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,38
|
-0,05
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,92
|
0,00
|
Marshal
|
11,61
|
0,00
|
Shell
|
11,65
|
-0,02
|
SOCAR
|
11,85
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,23
|
0,00
|
UPG
|
10,95
|
0,00
|
WOG
|
11,60
|
-0,10
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,22
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,30
|
-0,11
|
Кворум
|
11,49
|
-0,06
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
11,08
|
0,00
|
ОККО
|
11,63
|
-0,10
|
Параллель
|
12,42
|
-0,15
|
Род-Ник
|
11,50
|
0,00
|
Татнефть
|
11,46
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,31
|
0,00
|
Средняя
|
11,45
|
-0,04
|
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