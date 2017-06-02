2 июня стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшие сети ОККО и WOG опустили стоимость СУГ на 10 коп./л в среднем по сети. В частности, в столичном регионе их цены опустились до 11,59 грн/л. Газ также подешевел в сетях: AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», «Народна», «Параллель» и др.

«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области - 10,93 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л. В Киевской области - 10,29 грн/л.

Несмотря на ограничение экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в начале июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 2/1 июня 2017 г., грн/л: