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Нефть дешевеет 2 июня на опасениях по поводу решения Трампа
08:14 02.06.2017 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, поскольку инвесторы обеспокоены решением президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по климату, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.38 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55% - до 50,35 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,66%, до 48,04 доллара за баррель.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что Соединенные Штаты начнут переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере. Инвесторы опасаются, что такое решение может спровоцировать бурение нефтяных скважин в США, которое будет способствовать глобальному переизбытку "черного золота" на рынке, пишет агентство Рейтер.
"Подобный сценарий не будет благоприятным для цен на нефть", - считает старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley), слова которого приводит агентство.
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В частности, указывается, что страны должны стремиться к сведению к нулю выбросов парниковых газов после 2050 года.
Сдерживают удешевление нефти данные по ее запасам в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 мая, снизились на 6,4 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 509,9 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в меньшей степени - на 2,517 миллиона баррелей, или на 0,48% - до 513,783 миллиона баррелей.
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