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Светлые нефтепродукты заметно дешевеют в мелком опте 1 июня, а в рознице — снижается цена СУГ
18:36 01.06.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 1 июня 2017 г в рознице отмечалось падение цен на сжиженный газ, а в мелком опте - снижение стоимости светлых нефтепродуктов и СУГ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.10 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.97 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 1 июня 2017 г подешевел на 0.32% (4 коп/л) до 11.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.9%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.10
|20.00
|-0.02
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|-0.01
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.97
|19.49
|-0.02
|-0.04
|Сжиженный газ
|11.38
|10.20
|-0.32
|-1.19
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 01.06.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,39
|-5,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,09
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,61
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,07
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,40
|-0,4
|11,58
|-11,6
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,05
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.30% (6 коп/л) до 20.93 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.27% (6 коп/л) до 21.96 грн/л. Дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.29% (5 коп/л) до 18.43 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 25 мая по 01 июня 2017 г. уменьшилась на 3.7%, или 631.6 грн/т, и находится на уровне 16409.55 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 14.0%, или 2671.0 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.93
|-0.30
|-0.73
|-2.34
|Бензин А-95 евро
|21.96
|-0.27
|-0.55
|-2.29
|Дизельное топливо евро
|18.43
|-0.29
|-0.89
|-3.98
Средняя мелкооптовая цена бензина А-92 евро:
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