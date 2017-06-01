Мировые цена на нефть поднимаются в четверг утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 51,21 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,97% - до 48,79 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США снизились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая, и теперь находятся на отметке в 513,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения индикатора на 2,5 миллиона баррелей.

В то же время, цены на "черное золото" отыграли весь рост, который стал результатом продления сделки входящих и не входящих в ОПЕК стран о сокращении добычи нефти на прошлой неделе, отмечает агентство Рейтер. "(У инвесторов - ред.) остаются сомнения, что запасы нефти упадут", - цитирует агентство неназванных аналитиков ANZ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.