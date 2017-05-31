Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цены на СУГ продолжают снижение, а в мелком опте 31 мая начали дешеветь высокооктановые бензины
19:35 31.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 31 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - падение цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СУГ.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.97 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 31 мая 2017 г подешевел на 0.18% (2 коп/л) до 11.42 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.1%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|20.00
|0.00
|0.01
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|0.00
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|22.97
|19.99
|0.00
|-0.02
|Сжиженный газ
|11.42
|10.20
|-0.18
|-1.00
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 31.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,44
|-1,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,09
|-5,5
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,61
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,07
|-3,8
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,70
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,05
|-2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.24% (5 коп/л) до 20.99 грн/л. Мелкооптовые партии бензина А-95 евро за день подешевели на 0.23% (5 коп/л) до 22.02 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте стало дешевле на 0.16% (3 коп/л) до 18.48 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 24 мая по 31 мая 2017 г. уменьшилась на 4.0%, или 685.1 грн/т, и находится на уровне 16450.68 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.8%, или 2629.8 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.99
|-0.24
|-0.44
|-2.07
|Бензин А-95 евро
|22.02
|-0.23
|-0.33
|-2.02
|Дизельное топливо евро
|18.48
|-0.16
|-0.78
|-3.71
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что означает решение Стокгольмского арбитража для "Нафтогаза" и "Газпрома"
|Портфель без инструментов. Как делить наследство Стеця
|Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет на реэкспорт газа - Зеркаль
|Коболев: Требования "Газпрома" по "бери или плати" полностью отменены
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что означает решение Стокгольмского арбитража для "Нафтогаза" и "Газпрома"
|Цены на СУГ продолжают снижение, а в мелком опте 31 мая начали дешеветь высокооктановые бензины
|Портфель ОВГЗ Нацбанка будет реструктуризирован на 30 лет с погашением по 13 млрд грн в год - постановление
|Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет на реэкспорт газа - Зеркаль
|Падение цен на нефть превышает 3%, Brent торгуется 31 мая ниже $50 за баррель
|Коболев: Требования "Газпрома" по "бери или плати" полностью отменены
Это интересно
|В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
|Essential Phone: смартфон с необычным оснащением от создателя Android
|Бурильная компания Маска показала электрический беспилотный автобус
|Американцы боятся идти в отпуск
|Bloomberg: электромобили скоро станут дешевле традиционных машин
|На заводах французской Michelin больше нет начальников
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG