Автомобильные партии трубопроводного ДТ 31 мая опустились ниже 18 грн/л

В среду, 31 мая, железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива подешевели. При этом трубопроводный ресурс опустился ниже 18 грн/л. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Котировки на ДТ в европейских портах снова начали снижаться. «Котировки 30 мая соответствуют среднемайским - $457-462/т», - сообщил один из крупных импортеров белорусского ДТ. Средняя стоимость ДТ в украинском крупном опте сегодня снизилась до 21 550 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.

По словам аналитиков «А-95», текущие цены ДТ в крупном опте соответствует расчетному уровню импортной стоимости ресурса. При этом минимальное снижение цен обусловлено увеличением предложения, в частности, более дешевого российского ресурса.

При этом на рынок вышло рекордное количество трейдеров с предложением трубопроводного ДТ. Так, с Новоград-Волынского сразу 11 операторов выставляли ресурс по 21 400-21 550 грн/т. Среди них: «Е.Коннект», «Параллель», SOCAR, ОККО, WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». В свою очередь «Альянс Энерго Трейд» вышел с трубопроводным ресурсом в Черниговской области по 21 650 грн/т.

Таким образом, во вторник было 12 предложений трубопроводного продукта, что составляет ровно половину всех предложений ДТ на рынке.

ЗНГК, WOG, «ВД Интер», «Стэнли» и «Альянс Ойл Трейдинг» торговали белорусским продуктом по 21 500-21 700 грн/т. Литовский продукт предлагает «Альянс Ойл Украина» в Ровенской области по 21 800 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 22 150 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т. По аналогичной цене «Кворум-Нафта» торгует новоградским дизтопливом с порта «Южный».

В мелком опте дизтопливо также дешевеет. С начала недели его средняя стоимость снизилась на 8 коп./л, до 18,52 грн/л. Это минимальный уровень цен с 23 декабря 2016 г.

«Анвитрейд», «Бизнес Солюшнс» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 17,95-18,00 грн/л. Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - по 18,00-18,05 грн/л. «Оранж Ойл» торгует в южных портах по 18,30 грн/л. По словам директора компании Романа Румянцева, в южных регионах наблюдается стабилизации цен ДТ на фоне сужения предложения рядом крупных поставщиков.