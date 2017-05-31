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"Приват" и крупные сети снижают цену автогаза 31 мая
14:30 31.05.2017 |
В период с 30 по 31 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены в регионах на 10-30 коп./л. При этом сохраняется широкий диапазон цен в разных областях Украины: от 10,80-10,95 грн/л в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, до 12 грн/л - в Одесской и Луганской.
Газ также подешевел у AMIC, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. крупных сетей.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,93 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л. В Киевской области - 10,29 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 31/30 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,43
|
-0,04
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,92
|
0,00
|
Marshal
|
11,61
|
-0,10
|
Shell
|
11,67
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,85
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,26
|
-0,07
|
UPG
|
10,95
|
-0,20
|
WOG
|
11,72
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,65
|
0,00
|
Авиас
|
11,22
|
-0,10
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
11,08
|
-0,18
|
ОККО
|
11,75
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,50
|
-0,10
|
Татнефть
|
11,55
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,31
|
-0,06
|
Средняя
|
11,50
|
-0,04
|
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