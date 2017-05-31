В период с 30 по 31 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены в регионах на 10-30 коп./л. При этом сохраняется широкий диапазон цен в разных областях Украины: от 10,80-10,95 грн/л в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, до 12 грн/л - в Одесской и Луганской.

Газ также подешевел у AMIC, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG, «Род-Ник» и др. крупных сетей.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,93 грн/л. «Авантаж 7» торгует по минимальным в регионе 10,65 грн/л. В Киевской области - 10,29 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 31/30 мая 2017 г., грн/л: