Мировые цены на нефть по-прежнему падают 31 мая на фоне скептицизма в отношений действий ОПЕК

Котировки фьючерсов на нефть в среду упали. Инвесторы по-прежнему не уверены, что действия ведущих нефтедобывающих стран по сокращению добычи приведут к существенному снижению мировых запасов.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe торговались с понижением на 3,07%, по 50,25 доллара за баррель. Июльские контракты на нефть WTI торговались с понижением примерно на 2,6%.

Цены на нефть остаются под давлением после того, как на прошлой неделе ОПЕК и ведущие страны-производители нефти, не входящие в картель, совместно решили продлить сделку по сокращению добычи до марта 2018 года включительно.

Аналитики обратили внимание на то, что, хотя Саудовская Аравия продолжала говорить о необходимости снижения мировых запасов нефти в хранилищах, в итоговом заявлении ОПЕК отмечалась лишь "важность продолжительных усилий по стабилизации рынка нефти".

"Это означает, что ОПЕК в целом стала несколько меньше ориентироваться на возвращение запасов (нефти в хранилищах) к среднему 5-летнему уровню", - отмечает Оливье Джейкоб из швейцарской Petromatrix. "Похоже, что некоторые члены (картеля) не хотят давать обязательства, связанные с достижением определенных уровней запасов (нефти)", - добавляет аналитик.

Фьючерсы на бензин на NYMEX торговались с понижением примерно на 2%.

По словам экономиста OCBC Барнабаса Гана, "рынок по-прежнему сомневается в том, что сокращений добычи достаточно для восстановления баланса предложения", поскольку нефть WTI до сих пор торгуется ниже 50 долларов за баррель.

Согласованное ранее сокращение добычи ОПЕК не смогло привести к заметному снижению мировых запасов нефти в хранилищах. При этом первоначальный рост цен, спровоцированный новостями о согласовании 6-месячной сделки в конце ноября 2016 года, содействовал наращиванию буровой активности в США и восстановлению нефтедобычи в этой стране после снижения в 2016 году.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), средняя добыча нефти в США достигла 9,3 млн баррелей в день, что на 6,3% выше прошлогодних уровней. Подобный рост вряд ли стал сюрпризом для рынка, учитывая, что буровая активность увеличивалась 19 недель подряд. Данные за прошлую неделю будут опубликованы в четверг, и, по прогнозам S&P Global Platts, они будут свидетельствовать о сокращении запасов нефти в хранилищах США 8-ю неделю подряд.

Между тем инвесторы ожидают данных по запасам нефти и нефтепродуктов, которые представит Американский институт нефти (API) позже в среду.

Рыночные наблюдатели считают, что ценам необходимо оставаться на низких уровнях более длительный период времени, а именно ниже 50 долларов. Благодаря этому инвестиции в сланцевый сектор США могут сократиться.