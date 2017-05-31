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СУГ дешевел в рознице 30 мая, а в мелком опте - бензин А-92 евро и дизельное топливо
19:07 30.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - падение цен на бензин А-92 евро, ДТ и СПБТ.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене , которая составляет 22.97 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 мая 2017 г. подешевел на 0.13% (1 коп/л) до 11.44 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|20.00
|0.00
|-0.00
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.97
|19.99
|-0.02
|-0.01
|Сжиженный газ
|11.44
|10.20
|-0.13
|-0.85
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 30.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,45
|-5,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,14
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,61
|-8,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,11
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|-0,2
|11,70
|-0,2
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,07
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (1 коп/л) до 21.04 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день не изменилась и составляет 22.07 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.12% (2 коп/л) до 18.51 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 23 мая по 30 мая 2017 г. уменьшилась на 1.6%, или 267.1 грн/т, и находится на уровне 16878.42 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.5%, или 2202.1 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.04
|-0.05
|-0.07
|-1.88
|Бензин А-95 евро
|22.07
|0.01
|-0.11
|-1.79
|Дизельное топливо евро
|18.51
|-0.12
|-0.69
|-3.55
Средняя мелкооптовая цена бензина ДТ евро:
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