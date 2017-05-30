Финансовые новости
- |
- 30.05.17
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость автогаза снизилась 30 мая в ряде крупных сетей
15:46 30.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел преимущественно в региональных сетях и сетях, торгующих в нижнем ценовом сегменте. Среде них: SUN OIL, ZOG, «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Татнфть» и «Укргаздобыча».
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,93 грн/л. «Авантаж 7» снизил цену до минимальной в столице - 10,65 грн/л. В Киевской области «Авантаж» опустился до 10,29 грн/л.
Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса. Это привело к падению котировок на границе Украины с Польшей и стремительному снижению оптовых цен. Розница в полной мере не отреагировала на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/29 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,47
|
-0,01
|
KLO
|
11,49
|
0,00
|
Mango
|
10,92
|
0,00
|
Marshal
|
11,71
|
0,00
|
Shell
|
11,68
|
0,00
|
SOCAR
|
11,85
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,33
|
-0,07
|
UPG
|
11,15
|
0,00
|
WOG
|
11,72
|
0,00
|
ZOG
|
11,50
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
10,65
|
-0,30
|
Авиас
|
11,32
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,20
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,42
|
-0,03
|
Кворум
|
11,55
|
-0,04
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
0,00
|
Народна
|
11,25
|
0,00
|
ОККО
|
11,76
|
0,00
|
Родд-Ник
|
11,60
|
0,00
|
Татнефть
|
11,55
|
-0,06
|
Укргаздобыча
|
11,09
|
-0,20
|
Укрнафта
|
11,37
|
0,00
|
Средняя
|
11,54
|
-0,01
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Высылка российских дипломатов: в Кишиневе ждут ответа Москвы
|Зачем "зомби-эксперт" Пиховшек "крутит" миф о Вакарчуке-президенте
|Бой под Докучаевском. Почему террористы активизировали применение танков
|Cпрос на жилье в новостройках падает
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 1-м квартале прямые иностранные инвестиции составили $0,4 млрд
|Стоимость автогаза снизилась 30 мая в ряде крупных сетей
|Задолженность Фонда гарантирования перед Минфином составляет 59,6 млрд гривен
|Минфин намерен исключить Фонд гарантирования вкладов из перечня неприбыльных организаций
|"ProZorro.Продажи" планирует запуск пилотного проекта по малой приватизации до июля 2017 г.
|Цены на нефть усилили снижение 30 мая, Brent - $51,63 за баррель
|Фонд гарантирования вкладов решил изменить подход к продаже активов банков
Это интересно
|Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
|Появился "Шазам" для автомобилей
|BMW представила скутер будущего
|Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года
|BMW показала предвестника новой 8-series
|Американские компании все чаще проводят оценку персонала
|Нумизматика превзошла все другие инвестиции