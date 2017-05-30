Стоимость автогаза снизилась 30 мая в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел преимущественно в региональных сетях и сетях, торгующих в нижнем ценовом сегменте. Среде них: SUN OIL, ZOG, «БРСМ-Нафта», «Кворум», «Татнфть» и «Укргаздобыча».

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП сохранил цену в 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,93 грн/л. «Авантаж 7» снизил цену до минимальной в столице - 10,65 грн/л. В Киевской области «Авантаж» опустился до 10,29 грн/л.

Несмотря на ограничения экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса. Это привело к падению котировок на границе Украины с Польшей и стремительному снижению оптовых цен. Розница в полной мере не отреагировала на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 30/29 мая 2017 г., грн/л: