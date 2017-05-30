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Информация об агентстве
Нефть умеренно дешевеет на ожиданиях инвесторами стабильного роста предложения на рынке
08:44 30.05.2017 |
Мировые цены на нефть слегка снижаются во вторник на фоне вновь появившихся ожиданий отдельных инвесторов дальнейшего роста предложения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.20 EET стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32% - до 52,47 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI уменьшалась на 0,02%, до 49,79 доллара за баррель.
Агентство Рейтер обращает внимание на стабильный рост числа буровых установок в США. Как сообщала в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, по итогам завершившейся 26 мая рабочей недели число буровых установок в стране выросло на семь штук, или на 0,77%, до 908 единиц.
Число нефтяных буровых установок выросло при этом на две штуки, или на 0,27% - до 722 единиц, что стало самым высоким показателем с апреля 2015 года, отмечает агентство. Более того, период, в течение которого число нефтяных буровых установок растет, стал самым длинным в истории, добавляет агентство.
В то же время цены снижаются столь незначительно на другом, поддерживающим факторе, происходящем также из США. В этой стране в День Поминовения в понедельник официально стартовал сезон автомобильных поездок, сообщает агентство Рейтер. "Начало автосезона усилило уверенность на рынке, что запасы (нефти - ред.) начнут падать в ближайшие недели", - приводит агентство мнение неназванных аналитиков ANZ.
Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA) прогнозировала перед праздником, что 39,3 миллиона американцев отправятся в поездки на расстояние 80 километров или больше от своего дома во время прошедших выходных, отмечает агентство. Это самый высокий показатель с 2005 года.
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