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Стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС 29 мая не изменилась
22:06 29.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2017 г в розничной торговле отмечалось снижение цены сжиженного газа, а в мелком опте - падение цен на высокооктановые бензины, дизельное топливо и СУГ.
В рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22.98 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2017 г. подешевел на 0.37% (4 коп/л) до 11.46 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.2%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|20.00
|-0.00
|-0.01
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.98
|19.99
|-0.00
|0.00
|Сжиженный газ
|11.46
|10.25
|-0.37
|-0.87
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 29.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,50
|-1,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,14
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,69
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,11
|-0,8
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,49
|-30,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,70
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,85
|-6,4
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,07
|-0,2
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле средняя цена поставок бензина А-92 евро снизилась на 0.1% (2 коп/л) до 21.05 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день уменьшилась на 0.1% (2 коп/л) до 22.06 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.19% (4 коп/л) до 18.53 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 22 мая по 29 мая 2017 г. уменьшилась на 1.3%, или 220.7 грн/т, и находится на уровне 16920.81 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 11.3%, или 2159.7 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.05
|-0.09
|-0.11
|-1.82
|Бензин А-95 евро
|22.06
|-0.08
|-0.16
|-1.81
|Дизельное топливо евро
|18.53
|-0.19
|-0.66
|-3.44
Средняя мелкооптовая цена бензина А-95 евро:
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