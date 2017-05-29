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Информация об агентстве
С 26 по 29 мая стоимость автогаза снизилась в большинстве крупных сетей
12:45 29.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Газ подешевел в крупных сетях: AMIC, KLO, WOG, Shell, Marshal, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Татнефть», SOCAR и др. Снижение по регионам составило 3-45 коп./л
Напомним, что на последних торгах «Укрнафты» структура группы «Приват» скупала газ по 14 000 грн/т, что составляет порядка 7,70 грн/л. В столичном регионе все крупные операторы снизили цены на 10-30 коп./л до уровня 11,49-11,69 грн/л.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП снизил цены до 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,96 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Несмотря на ограничение экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/26 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,48
|
-0,06
|
KLO
|
11,49
|
-0,30
|
Mango
|
10,92
|
-0,02
|
Marshal
|
11,71
|
-0,10
|
Shell
|
11,68
|
-0,07
|
SOCAR
|
11,85
|
-0,06
|
SUN OIL
|
11,40
|
-0,02
|
UPG
|
11,15
|
-0,03
|
WOG
|
11,72
|
-0,11
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,32
|
0,00
|
Автотранс
|
11,48
|
-0,05
|
Барс 2000
|
11,20
|
-0,20
|
БРСМ-Нафта
|
11,44
|
-0,13
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,54
|
-0,05
|
ОККО
|
11,76
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,60
|
-0,20
|
Татнефть
|
11,61
|
-0,06
|
Укрнафта
|
11,37
|
0,00
|
Средняя
|
11,55
|
-0,04
|
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