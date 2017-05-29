С 26 по 29 мая стоимость автогаза снизилась в большинстве крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Газ подешевел в крупных сетях: AMIC, KLO, WOG, Shell, Marshal, «БРСМ-Нафта», «Род-Ник», «Татнефть», SOCAR и др. Снижение по регионам составило 3-45 коп./л

Напомним, что на последних торгах «Укрнафты» структура группы «Приват» скупала газ по 14 000 грн/т, что составляет порядка 7,70 грн/л. В столичном регионе все крупные операторы снизили цены на 10-30 коп./л до уровня 11,49-11,69 грн/л.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП снизил цены до 11,20 грн/л. На станциях в Киевской области цена опустилась до 10,96 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Несмотря на ограничение экспорта СУГ из РФ, в мае на украинском рынке образовался профицит ресурса, это привело к падению котировок на границе Украины и Польши и стремительному снижению оптовых цен. Розничные цены в полной мере не отреагировали на падение цен в опте из-за опасений операторов, связанных с российскими ограничениями и возможной недостачей ресурсного наполнения рынка уже в первой декаде июня.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/26 мая 2017 г., грн/л: