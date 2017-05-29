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Цены на нефть слабо увеличиваются 29 мая, Brent подорожала до $52,21 за баррель
17:05 29.05.2017 |
Цены на нефть демонстрируют слабый подъем в ходе электронных торгов понедельник на фоне низкой активности трейдеров из-за праздников в Великобритании, США и Китае.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:24 EET увеличилась на $0,06 (0,12%) - до 52,21 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,05 (0,1%) - до $49,85 за баррель.
Основные торги на ICE и NYMEX не проводятся в понедельник из-за выходного в Великобритании и в США.
По итогам всей прошедшей недели Brent потеряла около 2,7% своей стоимости, WTI подешевела примерно на 1,7%, несмотря на 5%-ное падение котировок в четверг после решения входящих и не входящих в ОПЕК стран о продлении ограничения на добычу нефти.
Сырьевой аналитик ANZ Bank Даниэль Хайнс полагает, что нефтяные котировки будут повышаться в третьем квартале на фоне "реального сокращения добычи, которое скажется на рынках". Однако, отмечает он, движение вверх может быть ограниченным. По мнению эксперта, в предстоящем квартале цены на нефть могут приблизиться к уровню $60 за баррель, сообщает Dow Jones.
Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время, вероятно, станет отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник является выходным днем, пишет MarketWatch.
Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка.
"Рынок продолжит колебаться и ждать данных о запасах, прежде чем цены смогут пойти вверх", - отмечают аналитики RBC Capital Markets.
Недавнее решение стран ОПЕК+ о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи установит дно для цен на нефть на уровне чуть выше $50 за баррель, полагают эксперты.
Они придерживаются "бычьего" прогноза для нефтяного рынка на долгосрочную перспективу. Цена WTI подойдет к $65 за баррель и выше, поскольку рынок станет более сбалансированным во втором полугодии 2017 года, прогнозируют аналитики RBC.
Эксперты TD Securities полагают, что решение нефтедобывающих государств продлить соглашение об ограничении добычи приведет к значительному дефициту нефти уже в текущем году.
"Сейчас хорошее время, чтобы делать ставку на рост нефтяного рынка", - отмечают аналитики TD.
Хеджевые фонды наращивают ставки на повышение цен на нефть: по данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, за неделю, завершившуюся 23 мая, они увеличили чистую длинную позицию по WTI на 20%, максимальными темпами с начала 2017 года.
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