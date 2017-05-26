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За неделю с 19 мая по 26 мая в рознице подешевел СУГ, а в мелком опте - снизилась цена ДТ и сжиженного газа
18:44 26.05.2017 |
В Украине с 19 мая по 26 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - подорожание на бензина А-92 евро и снижение цен на дизельное топливо и СУГ.
Как сообщает Терминал, за неделю цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Цена дизельного топлива евро также не изменилась и составляет 22.98 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, с 19 по 26 мая снизились на 0.54% (6 коп/л) до 11.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.4%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|20.00
|0.00
|-0.02
|Бензин А-95 евро
|25.34
|21.50
|-0.00
|-0.01
|Дизельное топливо Евро
|22.98
|19.99
|-0.01
|-0.01
|Сжиженный газ
|11.50
|10.25
|-0.18
|-0.54
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 26.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,51
|-7,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,14
|-4,4
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,69
|-3,6
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|10,0
|11,11
|-4,5
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,2
|11,70
|-15,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,07
|-2,8
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте цены на партии бензина А-92 немного поднялись на 0.1% (1 коп/л) до 21.07 грн/л, стоимость бензина А-95 не изменилась и составляет 22.08 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.4% (7 коп/л) до 18.57 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 мая по 26 мая 2017 г. уменьшилась на 1.6%, или 278.1 грн/т, и находится на уровне 17003.02 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.2%, или 2594.6 грн/т.
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
* На межбанке по сравнению с 19 мая курс доллара снизился на 0.2% и составляет 26.29...26.31 грн/$, а по евро - вырос на 0.0% и составляет 29.48...29.50 грн/eur.
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