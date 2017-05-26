За неделю с 19 мая по 26 мая в рознице подешевел СУГ, а в мелком опте - снизилась цена ДТ и сжиженного газа

В Украине с 19 мая по 26 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - подорожание на бензина А-92 евро и снижение цен на дизельное топливо и СУГ.

Как сообщает Терминал, за неделю цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.34 грн/л. Цена дизельного топлива евро также не изменилась и составляет 22.98 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, с 19 по 26 мая снизились на 0.54% (6 коп/л) до 11.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.4%.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:





Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.11 20.00 0.00 -0.02 Бензин А-95 евро 25.34 21.50 -0.00 -0.01 Дизельное топливо Евро 22.98 19.99 -0.01 -0.01 Сжиженный газ 11.50 10.25 -0.18 -0.54

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 26.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,51 -7,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,14 -4,4 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 24,26 0,0 11,69 -3,6 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 10,0 11,11 -4,5 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,2 11,70 -15,0 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,91 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,07 -2,8

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте цены на партии бензина А-92 немного поднялись на 0.1% (1 коп/л) до 21.07 грн/л, стоимость бензина А-95 не изменилась и составляет 22.08 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю подешевели на 0.4% (7 коп/л) до 18.57 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 19 мая по 26 мая 2017 г. уменьшилась на 1.6%, или 278.1 грн/т, и находится на уровне 17003.02 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.2%, или 2594.6 грн/т.

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:

* Официальный курс НБУ по доллару по сравнению с 19 мая снизился на 0.4% и составляет 26.28 грн/$, а по евро - вырос на 0.3% и составляет 29.47 грн/eur.

* На межбанке по сравнению с 19 мая курс доллара снизился на 0.2% и составляет 26.29...26.31 грн/$, а по евро - вырос на 0.0% и составляет 29.48...29.50 грн/eur.