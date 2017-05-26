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Информация об агентстве
26 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
14:14 26.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 10-20 коп коп./л сжиженный газ подешевел в сетях Mango, UPG и «Нефтек».
Кроме того, на 1 коп./л, до 11,83 грн./л и до 11,57 грн./л СУГ подешевел в сетях WOG и «БРСМ-Нафта», соответственно. При этом в ряде регионов, сжиженный газ на заправках этих операторов подешевел на 10-20 коп./л.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует ресурсом по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|AMIC
|
11,54
|
0,00
|
Shell
|
11,75
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,42
|
0,00
|
UPG
|
11,18
|
-0,17
|
WOG
|
11,83
|
-0,01
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Авиас
|
11,32
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,57
|
-0,01
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Нефтек
|
11,59
|
-0,20
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Народна
|
11,25
|
0,00
|
ОККО
|
11,77
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,37
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Mango
|
10,84
|
-0,10
|
Барс2000
|
11,40
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Авантаж
|
10,95
|
0,00
|
Средняя
|
11,59
|
-0,01
|
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