26 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 10-20 коп коп./л сжиженный газ подешевел в сетях Mango, UPG и «Нефтек».

Кроме того, на 1 коп./л, до 11,83 грн./л и до 11,57 грн./л СУГ подешевел в сетях WOG и «БРСМ-Нафта», соответственно. При этом в ряде регионов, сжиженный газ на заправках этих операторов подешевел на 10-20 коп./л.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует ресурсом по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 26/25 мая 2017 г., грн/л: