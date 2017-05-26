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Fitch ожидает среднегодовую цену Brent в 2017г. около $50-55 за баррель после решений ОПЕК+
09:58 26.05.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует среднегодовую цену нефти Brent в 2017 году около $50-55 за баррель после того, как страны ОПЕК и не-ОПЕК продлили соглашение об ограничениях нефтедобычи на девять месяцев - до 31 марта 2018 года.
Как сообщается в обзоре агентства, оценка на 2018 год сохранена на отметке $55 за баррель, а на 2019 год - в районе $60 за баррель.
"Решение ОПЕК продлить сокращение добычи на девять месяцев должно оказать определенную поддержку ценам на нефть и помочь в использовании существенной части товарных запасов до конца текущего года", - говорится в документе.
Вместе с тем Fitch считает, что перепроизводство нефти может сохраниться в 2018 году, если соглашение не будет продлено еще раз, поскольку все новые проекты запускаются в эксплуатацию, а в США растет добыча сланцевой нефти.
Решения ОПЕК+ ждали уже давно, и оно было учтено в ценах на нефть, отмечают аналитики агентства.
К концу 2017 года добыча нефти в США может вырасти на 800 тыс. - 1 млн баррелей нефти в сутки (б/с), этот объем составляет примерно половину от сокращений добычи ОПЕК и не-ОПЕК, составляющих 1,8 млн б/с, прогнозирует Fitch.
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