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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $51 за баррель
07:30 26.05.2017 |
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, что не принесло рынку никаких сюрпризов; нефть марки Brent впервые с 15 мая опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.33 EET, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель, впервые с 15 мая опустившись ниже отметки в 51 доллар за баррель.
Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% - до 48,46 доллара за баррель.
На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года.
ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня для стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
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