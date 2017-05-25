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В мелком опте 25 мая наблюдалось снижение стоимости бензина А-95 евро, ДТ и сжиженного газа
18:26 25.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - снижение стоимости бензина А-95 евро, ДТ и сжиженного газа.
Как сообщает Терминал, в рознице стоимость высокооктановых бензинов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,11 грн/л, бензина А-95 евро - 24,88 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22,98 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 мая 2017 г на АГЗС/АГЗП в Украине немного подешевел на 0,09 % ( 1 коп./л) до 11,49 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.5%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 25 мая 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24,11
|20,00
|0,00
|-0,06
|Бензин А-95 евро
|24,88
|21,50
|0,00
|-0,04
|Дизельное топливо Евро
|22,98
|19,99
|0,00
|-0,03
|Сжиженный газ
|11,49
|10,25
|-0,09
|-0,37
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 25.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,53
|0,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,17
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,69
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,13
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,79
|-2,9
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,08
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средняя цена поставок бензина А-92 евро не изменилась и составляет 21.08 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день снизилась на 0.1% (1 коп/л) до 22.08 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.17% (3 коп/л) до 18.59 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 18 мая по 25 мая 2017 г. уменьшилась на 4.1%, или 731.4 грн/т, и находится на уровне 17041.11 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 13.5%, или 2659.2 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.08
|0.01
|0.01
|-1.75
|Бензин А-95 евро
|22.08
|-0.06
|-0.11
|-1.79
|Дизельное топливо евро
|18.59
|-0.17
|-0.35
|-3.42
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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