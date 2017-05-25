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Информация об агентстве
Стоимость автогаза снизилась в ряде региональных сетей 25 мая
13:31 25.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на 15-30 коп./л сжиженный газ подешевел в сети «Фактор», сети «Народна» и кировоградских станциях «Рур Груп».
Кроме того, на 5 коп./л, до 11,77 коп./л, СУГ подешевел в сети ОККО.
Как сообщал OilNews, 24 мая крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены на 20-45 коп./л
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 25/24 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,54
|
0,00
|
Shell
|
11,75
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,42
|
0,00
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Авиас
|
11,32
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,58
|
0,00
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Фактор
|
10,85
|
-0,15
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Народна
|
11,25
|
-0,30
|
ОККО
|
11,77
|
-0,05
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
11,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,37
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Рур Груп
|
11,89
|
-0,10
|
Барс2000
|
11,40
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Авантаж
|
10,95
|
0,00
|
Средняя
|
11,60
|
-0,01
|
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