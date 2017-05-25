Стоимость автогаза снизилась в ряде региональных сетей 25 мая

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на 15-30 коп./л сжиженный газ подешевел в сети «Фактор», сети «Народна» и кировоградских станциях «Рур Груп».

Кроме того, на 5 коп./л, до 11,77 коп./л, СУГ подешевел в сети ОККО.

Как сообщал OilNews, 24 мая крупнейшая сеть группы «Приват» снизила цены на 20-45 коп./л

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 25/24 мая 2017 г., грн/л: