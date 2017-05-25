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Нефть дорожает 25 мая в ожидании результатов заседания ОПЕК по продлению венского соглашения
08:17 25.05.2017 |
Цены на нефть перешли к росту в четверг утром после снижения днем ранее, поскольку трейдеры отыгрывают возможные результаты встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель, где будет принято окончательное решение по поводу продления венского соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.44 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,80%, до 54,39 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,76% - до 51,75 доллара за баррель.
Трейдеры реагируют на новости из Вены, где мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения предельный объем добычи. Окончательное решение по этому поводу планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.
"Это продление оказало сильное влияние на нефтяные цены, и на данном этапе маловероятно, что мы увидим увеличение объема сокращения добычи", - передает агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Джеймса Вудса (James Woods). Эксперт считает, что представители ОПЕК, прежде чем принимать решительные меры, ожидают результатов от сокращения добычи, которое поможет ребалансировать нефтяной рынок.
ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.
Ранее в ходе торгов среды цены на нефть снижались на данных о запасах нефти в США. По данным минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 мая, увеличилась на 0,16%, или на 15 тысяч баррелей в сутки, до 9,32 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов в США уменьшились в меньшей степени по сравнению с ожиданиями аналитиков. Запасы бензина сократились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 239,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,194 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 146,3 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 0,743 миллиона баррелей.
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