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Цены высокооктановых бензинов в рознице 24 мая не изменились
23:32 24.05.2017 |
24 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - снижение цены дизельного топлива.
Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,11 грн/л, бензина А-95 евро - 24,88 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22,98 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 мая 2017 г на АГЗС/АГЗП в Украине подешевело на 0,05 % (1 коп./л) до 11,50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 4,6 %.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24,11
|20,00
|-0,01
|-0,06
|Бензин А-95 евро
|24,88
|21,50
|-0,01
|-0,05
|Дизельное топливо Евро
|22,98
|19,99
|0,01
|-0,03
|Сжиженный газ
|11,50
|10,25
|-0,05
|-0,32
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 24.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,53
|0,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,17
|-1,5
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,69
|-3,6
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,13
|-2,8
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,81
|0,0
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,08
|-1,6
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелкооптовой торговле средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась 21,08 грн/л. Цена партий бензина А-95 евро за день осталась прежней и составляет 22,09 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива евро немного подешевели на 0,07 % ( 1 коп./л) до 18,65 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 мая по 24 мая 2017 г. уменьшилась на 3.6%, или 638.3 грн/т, и находится на уровне 17135.8 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.0%, или 3029.7 грн/т.
По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 24 мая 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|месяц,%
|Бензин А-92 евро
|21,08
|0,13
|-0,04
|-1,77
|Бензин А-95 евро
|22,09
|0,00
|-0,02
|-1,78
|Дизельное топливо евро
|18,65
|-0,07
|-0,40
|-3,31
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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