Цены высокооктановых бензинов в рознице 24 мая не изменились

24 мая 2017 г в рознице отмечалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - снижение цены дизельного топлива.

Как сообщает Терминал, в рознице цены высокооктановых бензинов не изменились. Так стоимость бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24,11 грн/л, бензина А-95 евро - 24,88 грн/л. Дизельное топливо евро также не изменилось в цене, которая составляет 22,98 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 мая 2017 г на АГЗС/АГЗП в Украине подешевело на 0,05 % (1 коп./л) до 11,50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 4,6 %.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24,11 20,00 -0,01 -0,06 Бензин А-95 евро 24,88 21,50 -0,01 -0,05 Дизельное топливо Евро 22,98 19,99 0,01 -0,03 Сжиженный газ 11,50 10,25 -0,05 -0,32

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 24.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,53 0,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,17 -1,5 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 24,26 0,0 11,69 -3,6 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,13 -2,8 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,0 11,81 0,0 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,91 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,08 -1,6

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелкооптовой торговле средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро не изменилась 21,08 грн/л. Цена партий бензина А-95 евро за день осталась прежней и составляет 22,09 грн/л. Мелкооптовые партии дизельного топлива евро немного подешевели на 0,07 % ( 1 коп./л) до 18,65 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 17 мая по 24 мая 2017 г. уменьшилась на 3.6%, или 638.3 грн/т, и находится на уровне 17135.8 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.0%, или 3029.7 грн/т.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 24 мая 2017 г. составили:





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % месяц,% Бензин А-92 евро 21,08 0,13 -0,04 -1,77 Бензин А-95 евро 22,09 0,00 -0,02 -1,78 Дизельное топливо евро 18,65 -0,07 -0,40 -3,31

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива: