В период с 23 по 24 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая сеть группы «Приват» опустила цены на 20-45 коп./л в Винницкой. Сумской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях. При этом диапазон цен в сети в разных регионах остается широким: от 10,80-11,00 грн/л в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях до 12,00-12,10 грн/л в Одесской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, что на последних торгах «Укрнафты» структура группы «Приват» скупала газ по 14 000 грн/т, что составляет порядка 7,70 грн/л.

ОККО также снизила стоимость газа на АЗС в Винницкой, Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях на 6-30 коп./л. На 10 коп./л, до 11,79 грн/л автогаз подешевел на станциях Shell в Харьковской области.

«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/23 мая 2017 г., грн/л: