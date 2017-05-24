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Информация об агентстве
"Приват" и ОККО начали снижать цены на автогаз
12:30 24.05.2017 |
В период с 23 по 24 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Крупнейшая сеть группы «Приват» опустила цены на 20-45 коп./л в Винницкой. Сумской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях. При этом диапазон цен в сети в разных регионах остается широким: от 10,80-11,00 грн/л в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях до 12,00-12,10 грн/л в Одесской, Луганской и Донецкой областях.
Напомним, что на последних торгах «Укрнафты» структура группы «Приват» скупала газ по 14 000 грн/т, что составляет порядка 7,70 грн/л.
ОККО также снизила стоимость газа на АЗС в Винницкой, Донецкой, Ровенской и Тернопольской областях на 6-30 коп./л. На 10 коп./л, до 11,79 грн/л автогаз подешевел на станциях Shell в Харьковской области.
«Барс 2000» на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительное снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 24/23 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,54
|
+0,01
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,04
|
0,00
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Shell
|
11,75
|
-0,01
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,42
|
0,00
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,32
|
-0,04
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,58
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Народна
|
11,55
|
0,00
|
ОККО
|
11,82
|
-0,04
|
Олас
|
11,00
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Татнефть
|
11,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,37
|
-0,05
|
Средняя
|
11,61
|
-0,02
|
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