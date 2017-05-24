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Нефть дорожает 24 мая на данных API о снижении запасов "черного золота" в США
09:01 24.05.2017 |
Цена нефти растет в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.32 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22%, до 54,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,17% - до 51,56 доллара за баррель.
Согласно отчету API, запасы нефти в США снизились на 1,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 3,15 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,85 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 210 тысяч баррелей.
Трейдеры также ожидают данных по запасам нефти от минэнерго США. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 мая, снизились на 2,419 миллиона баррелей, или на 0,46% - до 518,381 миллиона баррелей.
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