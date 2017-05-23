Стоимость светлых нефтепродуктов на АЗС 23 мая не изменилась

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 мая 2017 г в рознице наблюдалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - подешевело ДТ.

Как сообщает Терминал, стоимость светлых нефтепродуктов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.98 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 мая 2017 г. подешевел на 0.15% (2 коп/л) до 11.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.5%.

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.11 20.00 -0.00 -0.06 Бензин А-95 евро 25.35 21.50 -0.00 -0.03 Дизельное топливо Евро 22.98 19.99 -0.00 -0.06 Сжиженный газ 11.54 10.25 -0.15 -0.27

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.05.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 24,97 0,0 25,99 0,0 23,37 0,0 11,53 -5,0 ANP 23,45 0,0 23,95 0,0 22,00 0,0 11,19 0,0 SHELL 25,77 0,0 26,78 0,0 24,26 0,0 11,73 0,0 WOG 25,99 0,0 26,99 0,0 24,49 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,16 0,0 Кло 23,69 0,0 24,39 0,0 22,79 0,0 11,79 0,0 ОККО 25,93 0,0 26,92 0,0 24,41 0,0 11,81 -3,7 ТНК 24,50 0,0 24,99 0,0 22,78 0,0 11,91 0,0 Укрнафта 23,50 0,0 24,00 0,0 22,00 0,0 11,10 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

В мелком опте средние цены поставок высокооктановых бензинов не изменились. Бензин А-92 евро стоит 21.07 грн/л, стоимость бензина А-95 евро составляет 22.10 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.1% (1 коп/л) до 18.64 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 мая по 23 мая 2017 г. уменьшилась на 5.8%, или 1064.5 грн/т, и находится на уровне 17145.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.1%, или 3051.9 грн/т.





Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 21.07 -0.03 -0.21 -1.86 Бензин А-95 евро 22.10 -0.01 -0.01 -1.80 Дизельное топливо евро 18.64 -0.06 -0.48 -3.61

Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива: