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Стоимость светлых нефтепродуктов на АЗС 23 мая не изменилась
20:00 23.05.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 мая 2017 г в рознице наблюдалось снижение стоимости сжиженного газа, а в мелком опте - подешевело ДТ.
Как сообщает Терминал, стоимость светлых нефтепродуктов не изменилась. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 24.11 грн/л, бензина А-95 евро - 25.35 грн/л. Дизельное топливо евро стоит 22.98 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 мая 2017 г. подешевел на 0.15% (2 коп/л) до 11.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.5%.
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.11
|20.00
|-0.00
|-0.06
|Бензин А-95 евро
|25.35
|21.50
|-0.00
|-0.03
|Дизельное топливо Евро
|22.98
|19.99
|-0.00
|-0.06
|Сжиженный газ
|11.54
|10.25
|-0.15
|-0.27
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.05.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|24,97
|0,0
|25,99
|0,0
|23,37
|0,0
|11,53
|-5,0
|ANP
|23,45
|0,0
|23,95
|0,0
|22,00
|0,0
|11,19
|0,0
|SHELL
|25,77
|0,0
|26,78
|0,0
|24,26
|0,0
|11,73
|0,0
|WOG
|25,99
|0,0
|26,99
|0,0
|24,49
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,16
|0,0
|Кло
|23,69
|0,0
|24,39
|0,0
|22,79
|0,0
|11,79
|0,0
|ОККО
|25,93
|0,0
|26,92
|0,0
|24,41
|0,0
|11,81
|-3,7
|ТНК
|24,50
|0,0
|24,99
|0,0
|22,78
|0,0
|11,91
|0,0
|Укрнафта
|23,50
|0,0
|24,00
|0,0
|22,00
|0,0
|11,10
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
В мелком опте средние цены поставок высокооктановых бензинов не изменились. Бензин А-92 евро стоит 21.07 грн/л, стоимость бензина А-95 евро составляет 22.10 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте подешевело на 0.1% (1 коп/л) до 18.64 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 16 мая по 23 мая 2017 г. уменьшилась на 5.8%, или 1064.5 грн/т, и находится на уровне 17145.57 грн/т. За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала меньше на 15.1%, или 3051.9 грн/т.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|21.07
|-0.03
|-0.21
|-1.86
|Бензин А-95 евро
|22.10
|-0.01
|-0.01
|-1.80
|Дизельное топливо евро
|18.64
|-0.06
|-0.48
|-3.61
Средняя мелкооптовая цена дизельного топлива:
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