Стоимость автогаза 23 мая снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

SUN OIL снизил стоимость газа на 15 коп./л в закарпатском и столичном регионах. Mango отступил на 30 коп./л, до 11,35 грн/л в Винницкой области. AMIC опустил стоимость автогаза до 11,9 грн/л в Николаевской области. Также СУГ подешевел в Тернопольской сети «Автотехсервис», до 11,20 грн/л.

«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительно снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 мая 2017 г., грн/л: