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Стоимость автогаза 23 мая снизилась в ряде крупных сетей
13:29 23.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
SUN OIL снизил стоимость газа на 15 коп./л в закарпатском и столичном регионах. Mango отступил на 30 коп./л, до 11,35 грн/л в Винницкой области. AMIC опустил стоимость автогаза до 11,9 грн/л в Николаевской области. Также СУГ подешевел в Тернопольской сети «Автотехсервис», до 11,20 грн/л.
«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области цена снизилась до 10,98 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительно снижение оптовой стоимости СУГ на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 23/22 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,53
|
-0,01
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,04
|
-0,05
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Shell
|
11,76
|
0,00
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,42
|
-0,05
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,36
|
0,00
|
Автотехсервис
|
11,20
|
-0,20
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,58
|
0,00
|
Маркет
|
11,49
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Татнефть
|
11,67
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,43
|
0,00
|
Средняя
|
11,63
|
-0,01
|
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