Нефть дешевеет 23 мая после ралли в понедельник

Стоимость нефти снижается во вторник утром в рамках коррекции после роста цен на "черное золото" и достижения максимума с 19 апреля в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.33 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до 53,55 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника цена впервые с 19 апреля превысила отметку в 54 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,57% - до 50,84 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в рамках коррекции после удорожания "черного золота" днем ранее, которое было вызвано ожиданием продления венского соглашения по сокращению добычи. Так, в субботу министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что все участники венского соглашения согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года. Он уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.

Министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бен Салех ас-Сада сказал в воскресенье, что продление соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти на шесть месяцев позитивно отразится на стабильности рынка "черного золота". Помимо этого, Катар "видит плюсы" и в пролонгации срока действия венских договоренностей на девять месяцев, до конца марта 2018 года.

"Цены (на нефть - ред.) на данный момент колеблются, потому что сейчас много спекулятивной торговли. В настоящее время нефтяные рынки довольно оптимистичны перед встречей ОПЕК", - передает газета The Wall Street Journal мнение руководителя управления энергетических исследований ICIS China Ли Ли (Li Li). Эксперт добавляет, что трейдеры должны сохранять осторожность в связи с глобальным переизбытком нефти на рынке.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ - на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.