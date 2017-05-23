С 19 по 22 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Shell на 20-30 коп./л снизила стоимость ресурса на АЗС в Запорожской и Винницкой областях. AMIC опустил стоимость автогаза до 11,49 грн/л в столичном регионе. Также СУГ подешевел в сети «Татнефть» в Харьковской области и Mango - в Винницкой. Днепровский «Нефтек» снизил стоимость газа на 20 коп./л, до 11,79 грн/л.

«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области - по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.

Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительно снижение оптовых цен на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/19 мая 2017 г., грн/л: