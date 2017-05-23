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С 19 по 22 мая стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
14:18 22.05.2017 |
Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Shell на 20-30 коп./л снизила стоимость ресурса на АЗС в Запорожской и Винницкой областях. AMIC опустил стоимость автогаза до 11,49 грн/л в столичном регионе. Также СУГ подешевел в сети «Татнефть» в Харьковской области и Mango - в Винницкой. Днепровский «Нефтек» снизил стоимость газа на 20 коп./л, до 11,79 грн/л.
«Барс 2000», на нескольких работающих в Киеве АГЗП торгует по 11,40 грн/л. На станциях в Киевской области - по 11,07 грн/л. «Авантаж 7» держит цену в столице на уровне 10,95 грн/л.
Розничные цены пока существенно не отреагировали на стремительно снижение оптовых цен на фоне падения котировок и профицита ресурса на рынке.
Стоимость автогаза на АГЗС в период 22/19 мая 2017 г., грн/л:
|
Оператор
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
11,54
|
-0,01
|
KLO
|
11,79
|
0,00
|
Mango
|
11,09
|
-0,01
|
Marshal
|
11,81
|
0,00
|
Shell
|
11,76
|
-0,06
|
SOCAR
|
11,91
|
0,00
|
SUN OIL
|
11,47
|
0,00
|
UPG
|
11,35
|
0,00
|
WOG
|
11,84
|
0,00
|
ZOG
|
11,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
10,95
|
0,00
|
Авиас
|
11,36
|
0,00
|
Автотранс
|
11,53
|
0,00
|
Барс 2000
|
11,40
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
11,58
|
0,00
|
Надежда
|
11,59
|
0,00
|
Нефтек
|
11,79
|
-0,20
|
ОККО
|
11,86
|
0,00
|
Параллель
|
12,57
|
0,00
|
Род-Ник
|
11,80
|
0,00
|
Укрнафта
|
11,43
|
0,00
|
Средняя
|
11,63
|
0,00
|
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