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Цена на нефть марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в $54 за баррель
07:04 22.05.2017 |
Стоимость нефти в понедельник продолжает увеличиваться, цена нефти марки Brent впервые с 18 апреля поднялась выше отметки в 54 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 5.49 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,86%, до 54,07 доллара за баррель.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 50,80 доллара за баррель.
Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что все страны, участвующие в соглашении ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти, согласны продлить срок его действия до конца первого квартала 2018 года.
"Мы думаем, что все согласны. Все, с кем я говорил, дали понять, что продлить соглашение на девять месяцев - мудрое решение", - цитирует агентство Блумберг слова аль-Фалиха.
Он также уточнил, что, по его мнению, продление соглашения до конца первого квартала 2018 года поможет достичь цели сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего пятилетнего уровня.
ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе РФ - на 300 тысяч.
Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.
В понедельник аль-Фалих в совместном с главой Минэнерго РФ Александром Новаком заявлении объявил, что обе страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.
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