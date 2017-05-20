Ведомство Насалика забрало у Курченко перевалку сжиженного газа

Перевалка сжиженного газа в Рейнском порту Одесской области ООО Лагуна-Рени, принадлежащая Сергею Курченко, передана в управление государственной Украинской топливно-энергетической компании (УТЭК).

Об этом говорится в приказе Минэнерго от 18 мая.

Согласно указу, решение передать перевалку в управление УТЭК было принято Приморским районным судом Одесской области 10 мая этого года. В судебном реестре решение суда пока не доступно.

Украинская топливно-энергетическая компания был создана Министерством энергетики и угольной промышленности в начале этого года. Ее руководителем значится Николай Гандзюк, которого издание Экономическая правда связывала с крупным львовским предпринимателем, экс-совладельцем группы WOG Петром Дыминским.

Дыминский продал свою долю в топливном бизнесе WOG в начале этого года.

ООО Лагуна-Рени владеет небольшим комплексом по перевалке сжиженного углеводородного газа. Компания с 2012 года принадлежит Сергею Курченко. После побега бизнесмена в Россию перевалкой прекратила деятельность.

Арестовать перевалку и имущество Лагуна-Рени неоднократно пыталась государственная компания Укртранснефтепродукт, подконтрольная группе Фактор Сергея Тищенко. В управлении Укртранснефтепродукта уже находится Одеесский НПЗ, который также принадлежит Курченко.

Еще один актив бизнесмена - Херсонская нефтяная перевалка - находится в управлении ГП Предприятие по обеспечению нефтепродуктов, которое принадлежит Минэнерго.

После назначения министром энергетики Игоря Насалика, ведомство пыталось провести смену руководителя Укртранснефтепродукта Александра Горбунова, назначив на его место Евгения Майданюка.

Богунский районный суд Житомира в августе 2016 года запретил вносить изменения реестр юридических лиц Укртранснефтепродукта. Горбунов управляет компанией до сих пор.