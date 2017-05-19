Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нефть дорожает 19 мая на ожиданиях продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи
08:40 19.05.2017 |
Стоимость нефти увеличивается в пятницу утром, поскольку трейдеры высоко оценивают возможность продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 52,92 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,93% - до 49,81 доллара за баррель.
ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.
Инвесторы отыгрывают вероятность пролонгации договоренностей, в результате чего цены на нефть перешли к росту. Вопрос о продлении соглашения будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Как ожидается, соглашение будет продлено на девять месяцев.
Ранее в совместном заявлении министров энергетики РФ Александра Новака и Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны 24-25 мая предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев - до 1 апреля 2018 года.
А накануне, в четверг министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа сообщил, что, по его мнению, большинство стран-участниц соглашения поддерживают предложение России и Саудовской Аравии. Аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер, считают, что сами разговоры стран-участниц ОПЕК о продлении венского соглашения положительно скажутся на нефтяном рынке.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
|Попытка отобрать у Ахметова "Укртелеком" растянется на годы
|Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США
|Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укрзализныця" обвиняет МИУ в затягивании с корпоратизацией
|Как провайдеры попрощаются с ВК и Яндекс
|Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
|Попытка отобрать у Ахметова "Укртелеком" растянется на годы
|Цена золота снижается 19 мая после публикации статистики по рынку труда США
|Нефть дорожает 19 мая на ожиданиях продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей