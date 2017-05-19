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Оптовые цены ДТ 18 мая обновили годовые минимумы
19:16 18.05.2017 |
В четверг, 18 мая, железнодорожные партии дизтоплива подешевели еще на 100 грн/т. При этом предложение ресурса продолжает расширяться. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость ДТ в крупном опте сегодня снизилась до 21 600 грн/т, что является минимальной ценой с 27 декабря 2016 г.
При этом на рынке наблюдается рекордное предложение ресурса: 25 предложений по 10-ти базисам 7-ми различных производителей. С трубопроводным ресурсом также вышло максимальное количество трейдеров - 11 компаний. Так, с Новоград-Волынского ресурс по 21 300-21 600 грн/т торговали: «Е.Коннект», «Параллель», SOCAR, ОККО, WOG, «Темиртранс-Захид», «Анвитрейд», ЗНП-М, «Альянс Энерго Трейд», «Бизнес Солюшнс» и «Глуско Украина». По информации участников рынка, отдельные предложения трубопроводного ресурса на большом объеме снижались сегодня до 21 150 грн/т. «Е.Коннект» также вышел с трубопроводным ресурсом в Черниговской области по 21 450 грн/т.
ОККО, ЗНГК и WOG торговали белорусским продуктом по 21 700-21 900 грн/т. Литовское дизтопливо предлагает «Параллель» и «ЗНП-М в Черниговской области по 21 600-21 700 грн/т, а «Гранд Петрол» в Киеве - по 22 400 грн/т. В Херсоне и Запорожье «Альянс Энерго Трейд» выходит с туркменским ДТ по 22 100 грн/т.
Автомобильные партии также дешевеют. Их средняя по стране стоимость в четверг снизилась еще на 5 коп./л, до 18,69 грн/л. «Анвитрейд» и «Е.Коннект» торгуют трубопроводным ресурсом по 18,20 грн/л (-10 коп./л). Поставщики белорусского продукта в Коростене - «Фактор» и «Укрпалетсистем» - 18,20-18,25 грн/л.
Стоимость ДТ в европейских портах стабилизировалась в последние дни на уровне $484-495/т. Операторы рынка отмечают сохранение потенциала для снижения цен. «Завтра цена еще опустится на 50-100 грн/т», - поделился прогнозом один из импортеров российского ДТ.
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